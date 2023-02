A impressionante experiência de streaming de realidade virtual da NBA permite que você seja qualquer jogador

Aomo parte do All-Star Weekend, a NBA busca dar passos adiante no desenvolvimento de uma liga que esteja sempre na vanguarda da inovação e das novas tecnologias.

A iniciativa mais inovadora, algo pouco visto antes no esporte, é a implementação da realidade virtual (VR) pela NBA no próprio jogo, já que o torcedor pode escolher ser qualquer jogador.

A VR foi introduzida no futebol na última Copa do Mundo em 2022, quando a FIFA lançou um aplicativo por meio do qual os torcedores podiam obter a data do jogador ao vivo focando a câmera em cada jogador nas etapas.

No entanto, a NBA está dando um passo adiante, já que os fãs podem estar virtualmente na quadra. Com jornalista e ex-funcionário da NFL Ahmad Rashad como voluntário, comissário da NBA Adam Silver demonstrou este novo recurso.

Um torcedor pode digitalizar seu próprio avatar em um jogo ao vivo da NBA, escolher uma partida e ter que “solicitar” um jogador, seja ele Talen-Horton Tuckerquem é o que eles testam no julgamento, ou Lebron James.

Nos vídeos você pode ver como Rashad bate uma enterrada porque essa é a jogada que ‘THT’ executou. Um corpo normal pendurado brutalmente no aro graças à realidade virtual.