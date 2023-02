A rival de Paige Spiranac, Grace Charis, ostenta uma roupa sexy que ofusca a aparência da sensação viral

Paige Spiranac recentemente teve muitos desafiantes ao seu trono como a principal golfe beleza e domínio da mídia social, no entanto, Graça Chariso mais novo desafiante está claramente muito à frente dos outros e já tem um número considerável de seguidores nas redes sociais.

O californiano já tem mais de 960.000 seguidores no Instagram. No entanto, isso é pouco comparado a ela 2,8 milhões de seguidores no TikTok e seu outro trabalho como OnlyFans estrela.

No entanto, sua postagem no Instagram e sua reivindicação chamaram a atenção dos seguidores. Grace carregou uma foto sua usando um top decotado, chapéu e saia com motivo de golfe. Grace acrescentou que joga golfe há dois anos.

Quem é Graça Charis?

Graça Charis realizou muito em um curto período de tempo em sites de mídia social como Instagram,TikToke claro, OnlyFans. Grace Charis parece ser apenas uma jogadora de golfe, mas está claro que ela é conhecida por mais do que apenas seu jogo.

Charis tem apenas 19 anos e acumulou mais de 48 milhões de curtidass por seus vídeos de golfe. Ela tem apenas algumas centenas de vídeos no TikTok, mas supera os influenciadores com muito mais vídeos em termos de engajamento e seguidores.

Há uma razão clara pela qual seus artigos NSFW no site de assinaturas têm mais de 120.000 curtidas. No Instagram, ela se refere a si mesma como “sua garota de golfe favorita”, mas em sua biografia no OnlyFans, ela diz: “Sim, eu tenho um NFT. Bons F- em gravatas.