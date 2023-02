Amostras de cabelo de ex-presidentes dos EUA vão para o espaço

Os ex-presidentes dos Estados Unidos estão indo a novos patamares – bem, amostras de seus cabelos estão … porque serão lançados no espaço em homenagem ao Dia do Presidente.

Amostras de cabelo de George Washington, John F. Kennedy, Dwight D. Eisenhowerdar Ronald Regan em breve estará balançando zero Gs … marcando uma carona na próxima Missão Enterprise do espaço profundo da Celestis no topo do foguete Vulcan Centaur.