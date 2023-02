Andy Reid proíbe Chiefs de assistir ao show do intervalo do Super Bowl de Rihanna

Durando Super Bowl LVIIo Kansas City Chiefs estavam perdendo no intervalo por 10 pontos, então o treinador Andy Reid queria e precisava que todos os seus jogadores estivessem concentrados no vestiário para ouvir e assimilar os ajustes que iriam fazer.

A aposta deu certo para Reid, já que os Chiefs voltaram no placar e acabaram vencendo o jogo por 38 a 35 e comemoraram seu segundo Troféu Vince Lombardi em quatro anos.

Uma das instruções mais fortes de Reid durante aquele intervalo foi clara: ninguém foi autorizado a sair para assistir ao show de Rihanna no intervalo.

Esta não é a primeira vez que uma ordem semelhante ocorre em um vestiário. No Super Bowl do ano passado, entre o Los Angeles Rams e Cincinnati Bengalschutador do Bengals Evan McPherson foi visto assistindo ao show do intervalo e posteriormente foi duramente criticado por um de seus treinadores.

Grávida, Rihanna faz performance incrível no intervalo do Super Bowl

Se alguém saísse para ver Rihanna, não jogaria o resto do jogo

MVP do Super Bowl Patrick Mahomes apareceu no Jimmy Kimmel show, onde ele revelou qual era a instrução de Andy Reid para qualquer um que saísse para assistir ao show.

“O técnico Reid nos disse: ‘Se você sair para assistir ao show, continue andando porque não vai jogar o resto do jogo”, disse Mahomes.

“Então ninguém conseguiu ver, mas ouvi dizer que foi muito bom”, acrescentou Mahomes, que também deu detalhes de como foi a comemoração pós-jogo dos Chiefs:

“Começamos com uma boa festa no hotel, que contou com a presença do Chainsmokers, DJ Khaled…você não pode vencer aquele homem. Havia todos os gêneros de música que você precisava lá.”

“Depois fizemos um after party, onde reunimos todos os jogadores para comemorar. Então só tenho um dia para descansar e depois o desfile na quarta-feira. Chiefs Kingdom, nos vemos lá”, finalizou.