EUA herança pode ser uma questão complicada, especialmente quando envolve ativos multimilionários, como uma equipe esportiva. É por isso Notas de búfalo proprietário Terry Pégula está tomando medidas proativas para garantir uma transição tranquila, transferindo parte das ações da equipe para sua filha Laura.

Em 2022, o Pégula família enfrentou um grande susto quando Kim Pegula, Terry esposa e matriarca da família, sofreu um ataque cardíaco. O incidente levou Terry sendo nomeado guardião de todos de Kim ativos pelo Tribunal Civil do Condado de Palm Beach, a partir de março de 2023.

Antes do ataque cardíaco, Terry e Kim tinha compartilhado 50-50 da propriedade do Contas e a Sabres de búfalo da NHL. No entanto, desde de Kim susto de saúde, ela se afastou de todos os assuntos relativos às duas equipes e não retornará aos escritórios, segundo fonte próxima à família.

A transição das contas

Em Kim Pegula ausência, Terry tem delegado cada vez mais responsabilidades Laura Pégulasua filha de um casamento anterior. Lauraque antes se dedicava ao negócio petrolífero da família, passou a envolver-se mais nas operações da Contas e a Sabres.

Durante o ano passado, Laura assumiu funções mais visíveis dentro das equipes. Ela representou o Contas no Comissário Roger Goodell Estado do NFL endereço e foi o único irmão a participar da introdução de novos Sabres treinador principal Lindy Ruff no final de abril.

Para cumprir NFL regras de sucessão, Terry decidiu transferir uma parte do Contas’ ações para Laura. Embora a quantidade exata de ações transferidas não seja divulgada, o NFL exige uma participação mínima de 1% e pelo menos 30% para o controle acionário.

As regras de sucessão da NFL

Todos os anos, em maio, as equipes devem apresentar um relatório atualizado Plano de sucessãoque deverá ser homologado pela liga, conforme protocolos pré-estabelecidos.

No passado, os processos de sucessão podiam tornar-se bastante turbulentos. Um exemplo foi a transição do Denver Broncos depois da morte de Pat Bowlen em 2019. Boliche sete crianças travaram uma longa batalha legal pela propriedade do time e finalmente decidiram vendê-lo a um grupo de investidores liderado por Rob Walton.