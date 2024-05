Orangotango observado tratando ferimento facial com planta, primeiro caso documentado

Um orangotango macho deixou os cientistas loucos – porque o primata tratou seu ferimento no rosto com uma planta medicinal… o que parece ter sido intencional, uma novidade para os cientistas.

O primata é originário da Indonésia – seu nome é Rakus, aliás – e os pesquisadores dizem que ele lutou em 2022… o que o deixou com um ferimento particularmente grave no rosto, na forma de um corte feio perto do olho direito.