Cedric Doumbe não quer que Marc Goddard volte a arbitrar suas lutas: ‘Não gosto do cara’

Cedric Doumbe espera ver alguém além de Marc Goddard arbitrando suas lutas enquanto avança no PFL e no Bellator.

Em março, Doumbe sofreu sua primeira derrota no MMA após uma farpa se alojar no pé e a luta foi interrompida após ele pedir tempo para retirá-la. Goddard sinalizou que não há tempo limite, mas como Doumbe não acertou o adversário, o árbitro veterano dispensou a luta e determinou a paralisação no terceiro round.

Menos de dois meses depois do incidente, Doumbe já tem sua próxima luta marcada no próximo card do Bellator Paris em 17 de maio. Embora ele não vá ter um ataque por causa disso, o ex-campeão de kickboxing do GLORY definitivamente planeja que alguém além de Goddard o faça. arbitrar sua luta.

“Sei que não é bom falar em voz alta, mas não gosto mais daquele cara”, disse Doumbe ao MMA Fighting durante teleconferência. “Eu gostava dele antes. Ele foi o árbitro da minha primeira luta de MMA em Dubai. Eu gostava dele, mas agora não gosto mais dele.

“Não é a primeira vez que ele toma esse tipo de decisão, ele toma esse tipo de decisão [mistakes] dentro do octógono. Claro, vou perguntar se posso escolher – não escolher, mas vou perguntar se posso conseguir outro árbitro para minha luta. Se não, é o que é. Não me importo, mas não gosto do cara. Nunca mais vou gostar desse cara, eu acho.”

Desde que assinou com o PFL, Doumbe rapidamente se tornou um dos lutadores mais comentados e elogiados do elenco, mas as circunstâncias bizarras que cercaram essa derrota deixaram um gosto ruim em sua boca.

Ele é frequentemente proclamado que é o rosto do MMA francês e o único lutador francês capaz de lotar arenas em tempo recorde – um feito que ele sabe que nem estrelas do UFC como Ciryl Gane conseguiriam realizar.

Considerando a forma como sua luta anterior terminou de forma tão decepcionante, Doumbe reconhece que precisa dar um show para a torcida parisiense quando retornar para sua próxima apresentação contra o veterano do Bellator Jaleel Willis.

“É claro que sinto essa pressão a cada luta”, disse Doumbe. “Porque como você sabe eu falo muito e sempre tenho que fazer backup. Porque não gosto de falar à toa. Eu não gosto de falar merda. Eu gosto de fazer backup. Como eu disse, e como todo mundo sabe na França, sou a cara do MMA francês. Então eu sinto essa pressão.

“Antes de ser lutador, sou showman. Isso é o que eu amo fazer. Para fazer um show para o público francês, para todos ao redor do mundo. Espero que vocês estejam prontos. Temos trabalhado muito para isso.”

Apesar dos maus sentimentos que o consumiram após a derrota em março, Doumbe continua de bom humor rumo à próxima partida, no dia 17 de maio.

Ele ainda conseguiu injetar um pouco de humor ao abordar seu próximo adversário e seus planos para entreter a multidão em Paris.

“Só não quero que Jaleel reze para que desta vez uma lasca entre na jaula”, disse Doumbe rindo. “Espero que seja bom. Espero que não seja Marc Goddard novamente como árbitro. Aí a gente pode fazer uma boa luta e pronto.”