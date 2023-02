Apelido de Shakira para Clara Chia que mostra a animosidade de ambos antes da infidelidade de Gerard Piqué

Clara Chiao nome de começou a soar em meados do ano passado, quando Gerard Piqué’A infidelidade de s tornou-se conhecida. Mas antes que seu nome fosse ouvido em todo o mundo, Shakira já a conhecia e o colombiano até lhe deu um apelido ao então estagiário da empresa Kosmos, que foi assumida pelo jornalista espanhol Roberto Antolin.

Quando Shakira conheceu Clara Chia?

Quando Shakira e Piqué eram um casal feliz, a estrela da música conheceu Clara Chia, mas em nenhum momento ela imaginou que o espanhol era um perigo para o relacionamento deles. Além disso, o comportamento de Clara era o de uma moça muito simpática com o então casal. Mas Shakira deu a ela um apelido.

“Ela passou despercebida, Shakira nunca viu perigo porque ela não é uma mulher deslumbrante, ela é uma garota bastante normal”, disse a comunicadora de Clara, que se chamava “mosquito morto” pelo intérprete de Música Sessão #53 com Bizarrap.

Shakira chamou Clara Cha de “mosquita muerta” (pequena mosca morta)

De acordo com Roberto Antolina gentileza de Clara Chia foi tanta que quando Shakira descobriu que ela havia sido a causa do divórcio, o ex-companheiro do ex-jogador de futebol espanhol ficou muito emocionado.

“Por isso doeu tanto nela, porque ele já a conhecia e a chamava de ‘mosquinha morta'”, disse Antolin, que reiterou que a vontade de Clara Chia de ficar bem com todo mundo era tão grande que no início a cantora sul americana gostava dela.

Assim, embora já tenham passado muitos meses desde que Shakira e Piqué oficializaram a separação, eles continuam sendo o assunto da cidade, principalmente no início do ano, desde que a cantora colombiana lançou uma música que inclui muitas referências ao ex- parceira e Clara, a quem chama de substituta e a quem chamou “mosquita muerta” (pequena mosca morta) por muito tempo.