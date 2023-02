Ator Cody Longo, de 34 anos, encontrado morto em casa

Tele ator Cody Longo morreu em sua casa em Austin, Texas, aos 34 anos. Sua esposa Stephanie chamou a polícia quando não conseguiu entrar em contato com o marido, eles entraram na casa na última quarta-feira e o encontraram morto na cama, disse seu representante à CNN.

longo também era pai de três filhos, de 7, 5 e 1 ano. Sua esposa ficou arrasada em um comunicado: “Ele era um pai incrível e o melhor marido”, disse ela. “Todo o nosso mundo está destruído.”

Cody Longo tinha problemas com a bebida

Segundo o site americano TMZ, o ator lutava há anos contra o vício em álcool e estava em reabilitação neste verão. Segundo informações, a família acredita que Cody Longo pode ter tido uma recaída e que o alcoolismo pode ter acabado com sua vida.

Dizem que seu objetivo era se recuperar para poder curtir seus três filhos e o TMZ disse que o ator teve até problemas com a lei por causa do alcoolismo, sendo preso em algumas ocasiões por violência doméstica.

O ator apareceu em oito episódios da série ‘Days of Our Lives’ em 2011 e em alguns da ficção ‘Nashville’ em 2016, ele também esteve em ‘Bring It On: Fight to The Finish’. Mas o ator é mais conhecido por seu papel em ‘Hollywood Heights’, no qual apareceu em 78 episódios como Eddie Duran.

Ele também teve papéis em ‘American Girls 5’, ‘Nashville’, ‘CSI’, ‘CSI: New York’, ‘Five Brothers’ ou ‘Medium’ e em filmes como ‘Piranha 3D’.