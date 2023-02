Bola de neve da saída dos Raiders de Derek Carr: Quem vem no lugar dele, Aaron Rodgers, Jimmy Garoppolo, Tom Brady?

Derek Carr não é mais o zagueiro do Las Vegas Raiders e como “Sin City” se prepara para sediar o primeiro Super Bowl em sua história quando o Allegiant Stadium sedia a edição LVIII em um ano, abundam as dúvidas sobre quem será o novo zagueiro de uma franquia que não chega a esse jogo desde 2002 e não o vence desde os anos 1980.

As opções são muitas e de qualidade e risco variados, sempre há a oportunidade de se reconstruir a partir do Draft, porém, para um time que tanto investiu no ano passado, principalmente com receiver Davante Adamsparece que escolher alguém com a 7ª escolha geral não será o caminho a percorrer.

Opção 1: Aaron Rodgers

É justamente pensando em Davante Adams que vem a primeira opção, e é justamente a de seu primeiro companheiro quando chegou à NFL em 2014 com o Green Bay Packersquarterback Aaron Rodgers. A convivência entre os dois há oito temporadas é o grande pró, a grande desvantagem é que A-Rod ainda está sob contrato e para adquiri-lo ambas as franquias teriam que negociar uma troca de alto custo.

Opção 2: Jimmy Garoppolo

Então você tem que pensar que Josh McDaniels ainda é o head coach dos Raiders e que existe um free agent irrestrito com quem trabalhou quando era coordenador ofensivo do time Patriotas da Nova Inglaterraisso é Jimmy Garoppolo, que após sua passagem pelo San Francisco 49ers foi dispensado. Uma opção interessante.

Opção 3: Tom Brady

E finalmente a partir dessa etapa com Pats de McDaniels, há outro jogador que não é um agente livre, mas também não tem equipe, impossível de esquecer Tom Brady, que anunciou oficialmente sua aposentadoria após 23 temporadas na NFL. Pode ser um tiro no escuro, mas Las Vegas com certeza gosta de jogar os dados e convencer o sete vezes vencedor do Super Bowl a se arrepender novamente não está completamente fora de questão.