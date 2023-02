CEO da Disney revela sequências em andamento para suas franquias mais famosas

Taqui está uma boa notícia para os fãs de Disney filmes. O estúdio de animação mais famoso e lucrativo do mundo está se preparando para lançar vários novos filmes, principalmente sequências de seus sucessos de bilheteria mais bem-sucedidos e quebradores de recordes.

CEO da Disney Bob Iger disse que as sequências de algumas das maiores franquias de animação da empresa estão “em andamento”. Em uma conferência de ganhos da empresa, Iger sugeriu o retorno de ‘Toy Story’, ‘Frozen’ e ‘Zootopia’ como algumas das “marcas e franquias incomparáveis” da empresa.

“Teremos mais para compartilhar sobre essas produções em breve, mas este é um ótimo exemplo de como estamos desenvolvendo nossas marcas e franquias incomparáveis”, disse o CEO da Disney.

Registros emblemáticos da Disney

Os números não mentem e são um bom incentivo para lançar a produção de sequências desses filmes. Frozen’, a animação de maior bilheteria filme baseado no conto de fadas de Hans Christian Andersen ‘A Rainha da Neve’, ultrapassou ‘Toy Story 3’ para o primeiro lugar, de acordo com o Guinness World Records.

Se isso já era um marco, a sequência, ‘Frozen 2’, arrecadou 350 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana de lançamento. A sequência detém o recorde de fim de semana de maior bilheteria de um filme de animação em todo o mundo.

Frozen 3′ ou ‘Toy Story 5’ pode ser uma realidade

Quanto a ‘Toy Story’, é uma grande surpresa para os fãs do longa, pois em 2019 Mark Nielsen disse que a quarta parcela “poderia ser o fim”. Além disso, a quarta parte do filme baseado na história de Buzz Lightyear foi banida em até 14 países.

14 países do Oriente Médio e da Ásia proibiram a exibição de ‘Toy Story 4’ porque incluía um beijo entre duas personagens femininas.

Os Emirados Árabes Unidos disseram que o filme não seria lançado porque violava as regras de conteúdo de mídia do país. A próxima sequência de ‘Zootopia’, que ganhou o Oscar em 2016, centrada em um mundo dominado por animais, será a primeira a arrecadar 1 bilhão de dólares internacionalmente, de acordo com o Box Office Mojo.

Iger também revelou os seguintes filmes a serem lançados, além de planos para um espaço Avatar na Disneylândia: ‘And-Man and The Wasp: Quantumania’; um remake live-action de ‘A Pequena Sereia’; ‘Guardiões da Galáxia: Volume 3’; ‘Elemental’ da Pixar e ‘Indiana Jones e a Marca do Destino’.