Danny Trejo entrando com pedido de falência, mas apenas para sair da dívida pessoal

Danny Trejo está entrando com pedido de falência – mas não é porque o cara está falido ou algo assim … ele só tem uma conta incômoda com o IRS que seria melhor resolvida dessa maneira.

O lendário ator disse ao TMZ … ele está entrando com pedido de falência na terça-feira, capítulo 11, que tem a ver principalmente com a reorganização de seus ativos para ajudar a lidar com a dívida que ele deve ao Tio Sam – que ele diz ser de cerca de US $ 2 milhões em impostos.