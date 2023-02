Diego Cocca sobre ser apresentado como novo técnico do El Tri: É um privilégio, estou orgulhoso

At finalmente há fumaça branca no coração do El Tri porque, depois de mais de 60 dias meditando sobre a decisão, nesta sexta-feira a Federação Mexicana de Futebol anunciou o novo técnico do Seleção Mexicanatreinador argentino Diego Cocca.

Rodrigo Ares de PargaDiretor de Seleções do México, foi o encarregado de apresentar Nock como o próximo treinador do El Tri.

Ele acolheu Nock ao cargo desejando-lhe boa sorte em seu caminho para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México 2026.

orgulho da coca

“Obrigado por suas palavras, por sua confiança”, disse o novo técnico do México.

“Sinto-me feliz, sinto-me orgulhoso, sinto-me privilegiado por ser o seleccionador do México.

“Sou muito grato a um país que me deu tanto profissionalmente e pessoalmente.

Para mim, ter a chance de retribuir ao México é um privilégio e não poderia deixar passar”.

O técnico também dedicou palavras de agradecimento à diretoria, torcedores e jogadores do Tigres, seu mais recente time no futebol mexicano.

“Prometemos muito trabalho duro”, Nock explicou. “O objetivo é melhorar a cada dia.

“A mensagem é que os jogadores que vêm aqui devem se comprometer 100%, porque encontrarão um treinador comprometido dessa forma”.

Executivos dão motivos para escolha de Cocca como técnico do El Tri

Ambos Ares de Parga e Jaime Ordialesdiretor esportivo das seleções mexicanas, explicou as razões pelas quais eles escolheram Cocca como técnico do Tricolor em detrimento dos outros candidatos mencionados nas últimas semanas.

“O conhecimento do futebol mexicano foi um princípio básico para escolher o treinador”, Ares de Parga elaborado.

“Segundo, ele deve conhecer as características do jogador mexicano.

“Depois, uma gestão de grupo adequada, já que é uma seleção que vai ter entre 40 e 50 jogadores convocados por ano e tem de saber geri-los.

“Depois disso, definimos cinco treinadores que atendessem a essas características e optamos pela escolha do Sr. Diego Cocca.

“Estamos convencidos de que vamos ter sucesso com ele no comando.”