Durante PodCast, Gutto Beltrão fala sobre retorno das aulas e novidades para 2023

Quem participou do PodNews on cast desta terça-feira, 31, foi o Secretário Municipal de Educação de Piaçabuçu, Gutto Beltrão, que na oportunidade falou sobre a volta às aulas que aconteceu neste dia 1º de fevereiro em toda a rede e também das novidades que a equipe da SEMED está preparando para o ano letivo de 2023.

O gestor da pasta administrativa referenciou a sua equipe pelo trabalho focado que tem resultado nos indicadores positivos do IDEB, discorreu sobre as reformas necessárias em algumas unidades de ensino, algo que aconteceu antecedendo o retorno dos estudantes às escolas e também confirmou a entrega de fardamento e kits escolares aos alunos da rede municipal de ensino.

Horta e Pomar Escolar

Entre as novidades para o ano letivo de 2023, Gutto Beltrão falou sobre a criação de uma horta e um pomar em área da Escola Municipal de Educação Básica João Beltrão, sediada no Distrito do Pontal do Peba. “Teremos a oportunidade de ofertar aos nossos alunos, momentos de interação ao meio ambiente com aulas de campo, possibilitando momentos diferenciados em espaços de ensino/aprendizagem. Começaremos com um projeto de teste na Escola João Beltrão e de lá partimos para outras unidades”, declarou o secretário.

Creche CRIA

Na oportunidade, Gutto também informou que esteve no final do mês de janeiro, acompanhando o prefeito Djalma Beltrão e o Secretário de Finanças, Guido Breda, numa reunião junto ao governador Paulo Dantas e o Secretário de Estado da Educação, Marcius Beltrão, onde ficou acertado que as obras da Creche CRIA do Pontal do Peba que já tem cerca de 80% da obra pronta, será continuada de forma a ser concluída e entregue à população ainda no primeiro semestre de 2023.