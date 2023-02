Dwight Howard expulso após confronto selvagem em jogo da Liga de Taiwan

Ex-estrela da NBA Dwight Howard foi expulso de um jogo da liga de basquete de Taiwan no fim de semana … depois que membros de ambas as equipes entraram em uma escaramuça selvagem na quadra.

Você pode ver na transmissão do jogo, os caras imediatamente foram atrás um do outro … e uma enxurrada de socos se seguiu. Então, o inferno começou – com jogadores de ambos os lados se inserindo no caos.