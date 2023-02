Família e amigos de Britney Spears planejaram intervenção, ‘com medo de que ela morra’

Britney Spears tem lutado com sua saúde mental e abuso de substâncias, e ambos os problemas agora são terríveis o suficiente para que as pessoas mais próximas a ela planejassem uma intervenção … TMZ descobriu. Como uma fonte em contato regular com Britney disse ao TMZ: “Tenho medo que ela morra”.

Múltiplas fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ … as pessoas ao redor de Britney ficaram alarmadas com seu comportamento errático e volátil. Somos informados de que ela está tomando remédios que a “excitam”. Nossas fontes dizem que ela está “perdendo o controle” com crescente regularidade e não está tomando os medicamentos que a estabilizam.

Nossas fontes dizem que seu empresário alugou uma casa na área de Los Angeles por vários meses e o plano era levar uma desavisada Britney para a casa, onde seu marido Sam Asghari, estariam presentes seu empresário, um intervencionista e médicos, na tentativa de convencê-la de que precisava de ajuda. somos informados Jamie Spears e os 2 filhos de Britney não estavam envolvidos. O plano era que a intervenção acontecesse na terça-feira.

Fomos informados de que o plano era que Britney morasse na casa alugada por até 2 meses, enquanto ela recebia tratamento médico e aconselhamento psicológico.

Esse plano mudou na terça-feira … nos disseram que Britney ficou “um pouco ciente” do plano e, por algum motivo, tudo mudou e a ideia da intervenção foi descartada. Perguntamos a várias pessoas conectadas a Britney e Sam por que o plugue seria desligado devido à condição dela – não obtivemos respostas.

Nossas fontes dizem que Britney concordou em se encontrar com um médico – não sabemos se é um médico ou um terapeuta. Somos informados de que Britney se encontrou com o médico no final da tarde de quarta-feira e “correu bem”.



14/01/23 TMZ.com

TMZ divulgou a história, Britney foi flagrada em um restaurante perto de sua casa no mês passado, onde testemunhas nos disseram que ela estava agindo “maníaco”. Em um vídeo obtido pelo TMZ, Britney pode ser ouvida divagando incoerentemente.