Gisele Bündchen terá ainda mais sucesso sem Tom Brady em sua vida, relata

EUna sequência de da Gisele Bündchen divórcio com Tom Brady, muito se tem falado sobre a carreira que o ex-QB seguirá na mídia televisiva. Antes de anunciar sua aposentadoria, o mundo inteiro queria saber qual time ele escolheria em seguida. Mas poucos estão pensando Gisele Bündchen e seu impacto potencial no mundo da moda, agora que ela é divorciada e deseja voltar à carreira de modelo com força total. Antes que ela se separasse com Brady, Bündchen já tinha um enorme fluxo de renda passiva para suas contas bancárias de suas muitas marcas e produtos.

Essas vendas são o que elevou seu patrimônio líquido a centenas de dólares em riqueza, mas sua carreira de modelo pode potencialmente lhe render muito mais dinheiro do que isso. Ela tem a sorte de a indústria da moda não ter idade para se aposentar e ela se manteve relevante mesmo quando não estava trabalhando. As maiores marcas do mundo já a contrataram para grandes campanhas que vão bombar quando forem lançadas. O produto ou roupa que ela está anunciando não importará, Gisele venderá qualquer coisa associada à imagem e ao nome dela.

Gisele poderia ganhar muito mais dinheiro do que Tom Brady em 10 anos

Garantido, Bündchen agora tem dois filhos que passam a maior parte do tempo com ela, mas ser solteira abrirá muito tempo para ela se dedicar ao trabalho. Não que ela não consiga encontrar o amor novamente, mas ter um namorado não é tão demorado quanto ser casado com alguém por décadas. Considerando que ela planeja reviver sua carreira a 100% da capacidade, Gisele deve levar sua vida amorosa com calma e focar no que ela sente mais paixão. Voltar para a passarela é o que a tornou o ícone da moda que ela é hoje. Hora de tirar o pó dos sapatos de modelagem e voltar para a sela. Nos próximos 10 anos, não há dúvida Gisele pode facilmente fazer norte de $ 500 milhõesfácil.