Heck of a Morning: Jones x Gane é a luta mais emocionante atualmente no calendário do UFC?

A contagem regressiva continua para o UFC 285 e o retorno de Jon Jones, que faz sua estreia no peso pesado contra Ciryl Gane pelo título peso pesado do UFC, que foi desocupado por Francis Ngannou quando ele deixou a promoção. Com tantas histórias e incógnitas com a luta de retorno de Jones após uma pausa de três anos, o evento principal de sábado é a luta mais intrigante e atraente atualmente no calendário do UFC?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, dá sua opinião sobre a luta e como ela se compara às outras lutas anunciadas na lista de 2023 para o UFC. Além disso, os tópicos do ouvinte incluem a discussão atual sobre o quase mau funcionamento do guarda-roupa das lutadoras do UFC e como isso pode ser tratado, as trajetórias de carreira de Jalin Turner e Cody Garbrandt antes do UFC 285, onde Tatiana Suarez vai de sua vitória por finalização no UFC Vegas 70, Conor McGregor contra Michael Chandler, Jake Paul perdendo para Tommy Fury e muito mais.

