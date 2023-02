Irmão de Hayden Panettiere morre aos 28 anos: Qual a causa da morte?

Tele irmão da atriz famosa Hayden Panettiere morreu aos 28 anos. Jansen, que é cinco anos mais novo que sua irmã, faleceu no fim de semana.

Depois de estrear na TV em 2002 na série Even Stevens, ele também apareceu na sitcom ‘Hope & Faith’. Jansen também participou de ‘Blue’s Clues’, ‘Major Crimes’, ‘Everybody Hates Chris’ e ‘The Walking Dead’.

Ele apareceu em filmes como ‘The Last Day of Summer’, ‘The Secrets of Jonathan Sperry’ e ‘The Perfect Game’, também fazendo dublagens para ‘Holly Hobbie & Friends’, bem como ‘Ice Age: The Meltdown’ . Os dois irmãos trabalharam juntos nos filmes ‘Tiger Cruise’ e ‘The Forger’.

Qual é a causa da morte de Jansen Panettiere?

Jansen revelou neste site que ele estava lutando contra a depressão no passado e seus problemas de ansiedade serviram de trampolim para começar a se expressar pintando seus problemas.

“Depois de passar um tempo em Los Angeles como adulto, ele foi dominado por uma terrível ansiedade e depressão”, diz o site.

“Esse período de sua vida acabou produzindo uma clareza espiritual que o levou a começar a pintar seus problemas, um por um.”

O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) recebeu uma ligação para um apartamento em Nyack às 17h30, horário local, no domingo. Panettiere foi encontrado morto em sua casa, mas, por enquanto, a causa de sua morte permanece desconhecida.