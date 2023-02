Jogadores do Super Bowl: Quem é o jogador mais velho a vencer um Super Bowl?

Oapenas quatro jogadores com mais de 40 anos conseguiram erguer o Troféu Vince Lombardi após um Super Bowlmas se eliminarmos place kickers e punters, a lista fica reduzida a dois jogadores, que fizeram isso em três ocasiões distintas, você consegue adivinhar quem fez isso?

Se o seu primeiro palpite foi Tom Bradyvocê está definitivamente certo, pois ele fez isso com o patriotas tendo mais de 41 anos quando derrotou o Los Angeles Rams em fevereiro de 2019 para reivindicar seu sexto anel.

Mas você certamente está pensando que Brady depois ganhou outro Super Bowlquebrando seu próprio recorde ao conseguir levar a Tampa Bay Buccaneers para uma vitória em casa sobre o Kansas City Chiefs no Super Bowl LVaos 43 anos e seis meses, sendo este o recorde do mais velho NFL jogador a vencer um Super Bowl.

Continuando a deixar de fora os kickers desta lista, o único outro jogador a ter um NFL anel do campeonato aos 40 anos é ex-jogador de linha ofensiva André Whitworthque conseguiu garantir a vitória ao lado do carneiros na última temporada depois de derrotar o Bengals, se aposentando algumas horas depois.

Kickers que ganharam o Super Bowl depois dos 40 anos

Jeff Feagles e Mike Horan são os dois apostadores que conseguiram levar as suas equipas à vitória no Super Bowl depois de ultrapassarem os 40 anos, com Feagles sendo o segundo jogador mais velho a ganhar um, logo atrás Tom Bradycom o ex gigantes apostador ganhando um Super Bowl anel a pouco mais de um mês de completar 42 anos, contra Patriotas de Brady Em 2008.

Mike Horan conseguiu colocar seu nome no livro dos recordes nos anos 2000 Super Bowlquando era apostador da então St. Louis Ramsque derrotou o Titãs do Tennessee no jogo do título.