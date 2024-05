Magic Johnson lamenta as deficiências do Lakers e exige melhores jogadores: Temos um problema

Magia Johnson não está medindo palavras quando se trata do Los Angeles Lakers’ futuro.

Após a eliminação do time dos playoffs pelo Denver Nuggets, a lenda do Lakers fez uma avaliação rigorosa de sua situação, alertando que o fracasso em revisar o elenco nesta entressafra poderia deixá-los para trás.

LeBron James volta atrás em Anthony Davis depois que ele decepcionou o Lakers

“Nação Laker, temos um problema” Johnson comentou abertamente no Twitter.

“Todas as principais equipes do Ocidente possuem juventude e talento: o Nuggets, Timberwolves, Thunder, Clippers e Mavs.”

“E o MAIOR elefante na sala são os Spurs, que, com Victor Wembanyama, sem dúvida garantirá uma vaga nos playoffs na próxima temporada. Para competir com esses adversários formidáveis, o Lakers deve atualizar seu elenco.”

LeBron James permanecerá no time?

Os sentimentos de Johnson foram alimentados por suas emoções durante os playoffs. Após o jogo 1, ele ganhou atenção viral por expressar sua tristeza pela derrota devastadora do Lakers.

Uma preocupação significativa em torno do Lakers nesta temporada foi a falta de profundidade e contribuições dos jogadores, uma deficiência que se destacou na série da primeira rodada contra o Nuggets.

Retificar as deficiências do elenco da noite para o dia não é uma tarefa fácil, especialmente para o Lakers, que enfrenta incerteza em relação à decisão de agência gratuita de LeBron James.

James tem uma opção de jogador no valor de cerca de US$ 50 milhões que ele pode optar por exercer antes do final de junho.

Se ele decidir deixar o time, a escolha será inteiramente dele e o Lakers não terá como responder.

Muitos ao redor da liga acredito que James não exercerá esta opção em busca de jogar com um elenco mais forte, embora alguns achem que se o Lakers recrutar o filho de LeBron James, Bronnyno próximo Draft da NBA, então ele poderia ser tentado a assinar um novo contrato.

Além disso, a equipe pode não ter uma escolha de primeira rodada este ano, já que o New Orleans Pelicans detém os direitos da seleção de 2024 ou 2025.

Sem LeBronum vazio significativo seria deixado na escalação, colocando imensa pressão sobre o gerente geral Rob Pelinka para construir uma equipe competitiva para a temporada 2024-25.