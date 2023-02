Kevin Durant é negociado com o Phoenix Suns em acordo de grande sucesso

Kyrie Irving não é a única superestrela sendo enviada para fora do Brooklyn – os Nets estão negociando agora Kevin Durant para o Phoenix Suns em um acordo de grande sucesso, de acordo com vários relatórios.

A notícia chocante acabou de sair minutos atrás … com Shams Charania relatando que o Suns enviará Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, quatro escolhas de primeira rodada e mais compensação de draft para o Nets em troca do 13 vezes All-Star e duas vezes campeão da NBA e TJ Warren.

O acordo ocorre poucos dias depois que Kyrie Irving solicitou uma troca própria … que resultou em uma transação com o Dallas Mavericks.

na ESPN Adrian Wojnarowski relata que o Nets receberá as escolhas desprotegidas do Suns em 2023, 2025, 2027 e 2029. Woj também relata que o novo proprietário do Suns, Mat Ishbia, pressionou para fechar o negócio na noite de quarta-feira.