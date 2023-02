Medicare: quando devo me inscrever?

EUSe você está pensando em se inscrever para Medicare, provavelmente o melhor momento para se inscrever dependerá se seu cônjuge ainda está trabalhando e se você tem seguro de saúde desse empregador. Se você não fizer a escolha certa, é possível que acabe com multas por atraso na inscrição e lacunas na cobertura. Mesmo se você for elegível para Medicare aos 65 anos, tudo isso pode ser um sinal de que talvez você não precise se inscrever ainda. Apesar disso, há pessoas que se inscrevem automaticamente para Medicare.

Quem está automaticamente inscrito no Medicare?

Gente que já está recebendo Seguridade Social ou Conselho de Aposentadoria Ferroviária (RRB) benefícios pelo menos quatro meses antes de completar 65 anos, você será inscrito para Medicare Parte A e Parte B automaticamente. Pessoas que moram em Porto Rico e estão obtendo esses benefícios, obterão apenas a Parte A automaticamente. Para se inscrever na Parte B, as pessoas que moram em Porto Rico precisam seguir algumas etapas extras. Os que se matricularem Medicare receberá seu cartão pelo correio e poderá começar a usá-lo logo no início do mês em que virar 65. Aqueles cujo aniversário é no primeiro dia do mês receberão sua cobertura um mês antes.

A Parte A cobre que a hospitalização é gratuita se você ou seu cônjuge pagarem Medicare impostos por 40 trimestres, o que equivale a 10 anos. A Parte B abrange os serviços médicos e ambulatoriais, que tem um prêmio mensal de $ 164,90 para a maioria das pessoas em 2023. Pessoas que ganham mais dinheiro pagam mais. O Administração da Segurança Social deduzirá o prêmio automaticamente de seu benefício mensal. No entanto, você pode não ter que se inscrever em Parte B no entanto, se o seu cônjuge ainda trabalha e você tem seguro de saúde desse empregador.

Se você não se inscreveu automaticamente em Medicare, você precisará tomar medidas para se inscrever na cobertura. A maioria das pessoas deve se inscrever durante o período inicial de inscrição, que é três meses antes do mês em que você completa 65 e três meses depois desse mês de aniversário. Lembre-se de que você pode esperar se seu cônjuge ainda estiver trabalhando e ainda receber seguro do empregador. Mas se não for esse o caso, matricular-se a tempo evitará multas por atraso na inscrição.