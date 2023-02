Morte de paciente oncológico no hospital Chama é desmentida

Em uma rede social, aproveitando-se da dor do próximo, com o intuito de criar fato político, foi divulgada uma notícia com o seguinte título: “Morre primeiro paciente de câncer sem atendimento oncológico do Chama”, fake news desmentida por parentes que pediram a retificação da notícia.

“Boa tarde. Sou prima do Antônio e como não consegui contato com o jornal para correção da notícia, venho explicar que ele estava em tratamento de linfoma no Hospital Universitário em Maceió”, afirmou a prima do paciente.

Vale ressaltar que o Chama e nenhum outro hospital de Arapiraca não faz atendimento desse tipo de câncer. “O falecimento infelizmente ocorreu por complicações da doença e não por falta de tratamento. Peço que a família seja respeitada nesse momento de dor”, explicou a prima no post da matéria.

É lamentável que pessoas em busca de projeção se aproveitam da dor alheia para propagar informações falsas, principalmente quem atua na política.

Alguns veículos de comunicação, ao invés de divulgar notícias verdadeiras, como o pagamento efetuado pelo governador Paulo Dantas, de mais de R$ 2 milhões de reais aos hospitais Regional e Chama, localizados em Arapiraca, preferem criar fake news.

A veiculação e compartilhamento de informações falsas na área da saúde, por meio de redes sociais, blogs, sites ou aplicativos de mensagens, podem trazer consequências sérias à saúde individual e coletiva.