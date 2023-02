O brilhante esforço de Jalen Hurts no Super Bowl fica aquém

Cseja pelo ar ou pelo solo, Jalen Hurts dominou o Super Bowl ofensivamente para o Philadelphia Eagles.

Não foi o suficiente para superar Patrick Mahomes.

Hurts teve um desempenho recorde no maior palco do futebol, lançando para 304 jardas e um touchdown, correndo para 70 jardas e três pontuações e adicionando uma conversão de 2 pontos que empatou o jogo.

Mas Hurts só pôde assistir da linha lateral enquanto Mahomes conduzia os Chiefs para o field goal com 8 segundos restantes para um 38-35 vitória no domingo.

Apesar de terminar com a derrota, Hurts conseguiu um dos jogos mais prolíficos de todos os tempos no Super Bowl, mas se tornou o primeiro QB a perder o grande jogo enquanto liderava seu time a pelo menos 35 pontos.

Ele estabeleceu o recorde de mais jardas corridas de um quarterback em um Super Bowl, empatou o recorde de Terrell Davis para a maioria das corridas TD de qualquer jogador, empatou a marca de James White com 20 pontos marcados e juntou-se ao Hall da Fama Steve Young e Joe Montana como os únicos jogadores a contabilizar pelo menos 370 jardas e quatro TDs (correr e passar) em um Super Bowl.

Mas a temporada inovadora que terminou com Hurts como vice-campeão para Mahomes na votação de MVP também o levou a ser vice-campeão no Super Bowl, já que Hurts se tornou o primeiro jogador a perder um Super Bowl, apesar de contabilizar quatro touchdowns.

Hurts começou o jogo rápido e nunca diminuiu – mas não teve chance de vencer no final graças a uma chamada defensiva contra James Bradberry que deu aos Chiefs uma primeira descida no alcance do field-goal e os ajudou a correr quase o relógio inteiro.

Hurts teve uma última chance e seu passe de desespero falhou e ele acordou desanimado.

Foi uma maneira esmagadora de encerrar uma performance brilhante.

Hurts marcou em um de seus chutes patenteados no ataque inicial, fez um golpe de 45 jardas para AJ Brown na primeira jogada do segundo quarto, acrescentou uma corrida de 4 jardas no final do segundo quarto e então projetou um ataque de assinatura em o quarto trimestre.

Ele acertou em um passe de 45 jardas para DeVonta Smith e então encerrou o drive com uma corrida de 2 jardas. Ele então correu sozinho para a conversão de 2 pontos que empatou o jogo, mas foi principalmente um espectador depois disso.

Praticamente a única coisa que Hurts não fez certo foi quando ele se atrapalhou ao trocar de mãos segurando a bola, levando a um TD de retorno fumble de 36 jardas para Nick Bolton no primeiro tempo.

Mas aquele erro fez pouco para desacelerar Hurts, que converteu uma corrida de 28 jardas em um goleiro de quarta descida na próxima tacada para configurar sua segunda corrida TD do jogo de 4 jardas.