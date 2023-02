O incrível presente do Príncipe William para sua suposta amante: Quem é Rose Hanbury?

Tfamília real britânica não deixou de ser notícia nos últimos meses, com a morte de Elizabeth II, a sucessão de Charles e o livro publicado pelo príncipe Harry, os holofotes da mídia estão sobre eles.

Nos últimos dias, surgiram inúmeros rumores que apontavam para uma crise na relação entre o príncipe William e Kate Middleton.

A mídia inglesa relata que o herdeiro do trono teria passado o Dia dos Namorados com sua suposta amante, Rose Hanbury.

Esta mulher é um rosto familiar, pois ela está perto de Kate Middletone os tabloides britânicos afirmam que os dois estão se vendo às escondidas.

A primeira vez que eles foram fotografados juntos foi em 2019, William e Rose estavam juntos em uma festa.

É por isso que na época foi alegado que o príncipe foi infiel à esposa durante sua terceira gravidez.

E tudo isso criou um alvoroço no palácio e Kate pediu ao marido que a retirasse de seu círculo de amigos.

A imprensa britânica informa que o herdeiro do trono passou o Dia dos Namorados com sua suposta amante.

Os dois teriam um jantar romântico juntos e foram vistos em um restaurante italiano chique na capital londrina.

De acordo com um garçom do restaurante, William havia dado a Rose um colar de pérolas no Dia dos Namorados.

Rose é uma velha conhecida da família real britânica, tendo se casado com o sétimo marquês de Cholmondeley, David Rocksavageem 2009.

O casamento deles foi dois dias depois que ela anunciou que estava esperando gêmeos. Foi tudo muito corrido. Ela é Marquês de Cholmondeley depois de se casar com Rocksavage, 23 anos mais velho.

Após dez anos de casamento e três filhos juntos, Rose e David se divorciaram em 2019, assim como rumores de um caso com Príncipe William começou.