Ryan Garcia testa positivo para PED antes da luta com Haney, boxeador nega trapaça

Ryan Garcia foi reprovado em um teste de drogas um dia antes de sua grande vitória sobre Devin Haney – teste positivo para uma substância que melhora o desempenho – mas a estrela do boxe está chamando BS!

Garcia, de 25 anos, foi submetido a um teste em 19 de abril pela Associação Voluntária Antidoping (VADA), um dia antes da partida contra Haney, e foi substituído por Ostarine, de acordo com o repórter de boxe Mike Coppinger.

A substância Ostarine auxilia no crescimento muscular e pode aumentar a força.

Garcia rapidamente recorreu às redes sociais para negar veementemente as alegações.

“Por que eles não revelaram isso antes da luta? Por que eles me deixaram entrar no ringue como um trapaceiro e sair com a vitória e depois postar isso?” Ryan pergunta.