Caitlin Clark surpreendida por cães durante o treino antes do jogo Indiana Fever e estreia na WNBA

Caitlin Clark ficou surpreso bseu grupo de cães nas instalações da Indiana Fever. A nova estrela da WNBA não conteve a surpresa ao ser saudada pelos animais de quatro patas. Para surpresa de todos, Clark demonstrou muito carinho pelos cachorros, até acariciando-os e perguntando seus nomes aos donos.

O momento durante o media day da liga, onde as equipes da WNBA compartilham com a imprensa suas expectativas e opiniões para a próxima temporada. O Indiana Fever está se preparando para seu primeiro jogo de pré-temporada na próxima sexta-feira contra o Dallas Wings.

Indiana Fever e Caitlin Clark estreiam na WNBA

As vendas de ingressos estão aumentando em Indiana e em toda a liga, 36 dos 40 jogos da temporada regular do Fever estão programados para a televisão nacional e a agitação na cidade não é vista desde que Tamika Catchings se aposentou após a temporada de 2016.

Outra grande mudança: Segurança.

A popularidade de Clark, sua colisão com um torcedor durante uma invasão ao tribunal no estado de Ohio na temporada passada e o confronto no aeroporto da primavera passada envolvendo Brittney Griner levaram Indiana a valorizar a segurança com o primeiro grande teste chegando na abertura da pré-temporada de sexta-feira em Dallas.

Caitlin Clark e seu namorado adoram cachorros

Caitlin Clark e seu namorado adoram cachorros. Eles costumam passar os fins de semana como voluntários no abrigo de animais local, enchendo os filhotes de amor e carinho. A paixão partilhada pelos animais fortalece o vínculo, aproximando-os. Seja fazendo longas caminhadas no parque ou abraçando-se no sofá com seus amigos peludos, Caitlin e seu namorado valorizam cada momento que passam com seus amados cães.