O sucessor de Tom Brady nos Buccaneers: Carson Wentz poderia ocupar seu lugar?

Tele Tom Brady era como zagueiro do Tampa Bay Buccaneers chegou ao fim após três temporadas, entre as quais a vitória do Super Bowl LV Patrick Mahomes‘ Kansas City Chiefs nunca será esquecido. Mas essas memórias são de pouca utilidade quando se trata de quem será o sucessor do TB12 no comando do ataque da equipe.

De acordo com Sayre Bedinger, do FanSided’s NFL Spin Zone, no curto prazo, o trabalho de quarterback dos Bucs pode ir para um jogador que ainda é membro do time. Comandantes de Washingtonembora pareça que seus dias estão contados na capital dos EUA.

Carson Wentz é uma opção real para os Buccaneers?

“Os Washington Commanders parecem preparados para limpar a casa na posição QB mais uma vez”, disse Bedinger. “Fique atento a Carson Wentzlançamento de. Se/quando isso acontecer, ele salta para o top 10 desses rankings e eu diria que ele seria candidato a um time como o Tampa Bay Buccaneers.”

Na última entressafra, os Commanders obtiveram Wentz em uma troca com o Indianapolis Colts, porém, ele não teve um bom desempenho com o Washington, chegando a perder sua vaga como zagueiro titular primeiro para Taylor Heinicke e mais tarde para Sam Howell.

Wentz começou sua carreira na NFL sendo selecionado pelo Philadelphia Eagles segundo lugar geral na primeira rodada do Draft de 2016.

Grandes mudanças esperadas com os comandantes

Especulações sobre mudanças no treinador principal Ron RiveraA equipe do Chiefs deriva da contratação do coordenador ofensivo do ex-campeão Chiefs Eric Bieniemy como assistente técnico.

Para os Buccaneers, as opções além de um agente livre podem ser usar um dos zagueiros que eles têm atualmente no elenco, sendo o favorito Kyle Traskque foi uma escolha de segunda rodada (# 64 geral) no Draft de 2021, ou para usar a 19ª escolha geral que eles têm no Draft atual.