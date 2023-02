O técnico de Israel Adesanya gostaria que Adesanya fizesse uma pausa mais longa antes da revanche de Alex Pereira

Israel Adesanya está ansioso para finalmente conseguir aquela vitória indescritível sobre Alex Pereira, talvez um pouco ansioso demais de acordo com seu treinador Eugene Bareman.

“The Last Stylebender” busca reconquistar o título dos médios do UFC ao enfrentar Pereira no UFC 287 em 8 de abril. Na verdade, será a quarta vez que os dois se enfrentarão em uma competição de esportes de combate, com Pereira também tendo duas vitórias no kickboxing sobre Adesanya.

Pereira derrotou Adesanya por nocaute técnico no quinto round no UFC 281 em novembro passado e, embora parecesse possível que a primeira defesa de título de Pereira fosse contra um novo oponente ou que ele pudesse até considerar lutar pelo título dos meio-pesados campeão da divisão para o Glory Kickboxing – uma segunda luta no UFC foi rapidamente agendada para os rivais de longa data.

Sobre A Hora do MMABareman sugeriu que Adesanya poderia ter se saído melhor adiando a partida de vingança depois de passar recentemente por uma pequena cirurgia no tornozelo.

“Se eu tivesse escolha, o que muitas vezes não tenho, provavelmente teria esperado mais para dar a Israel um pouco mais de tempo entre uma paralisação como aquela e a próxima luta”, disse Bareman. “Mesmo em um mundo ideal, eu teria feito o que eles fazem no boxe. Eu teria trazido alguns caras para Israel se aquecer e depois lutar [Pereira]. No UFC, não temos essa escolha e, francamente, Israel está 100% inflexível de que deve ser a próxima pessoa a enfrentar Alex Pereira. Sem dúvida.

“Tanto que quando eles falaram sobre a luta do Pereira – não me lembro, foi para um card em particular, acho que eles não tiveram evento principal ou alguém desistiu de um evento principal no final do ano passado – tanto que quando se falava que Pereira ia lutar, Israel dizia: ‘vamos lutar’. Antes de Israel fazer a cirurgia e tudo mais, Israel estava preparado para lutar com quatro a cinco semanas de antecedência, se Pereira estivesse disposto a lutar.

Não está claro se Bareman está se referindo ao UFC 283, que precisava de um novo evento principal às pressas depois que uma revanche do campeonato meio-pesado entre Jiri Prochazka e Glover Teixeira falhou devido a uma lesão de Prochazka, ou uma possível defesa de título contra Khamzat Chimaev, mas independentemente , Adesanya finalmente conseguiu seu desejo.

Adesanya não está apenas tentando lavar o gosto amargo de três derrotas anteriores de sua boca, a derrota mais recente foi particularmente difícil de engolir, já que ele perdeu por nocaute técnico em pé que questionou a decisão do árbitro Marc Goddard de interromper a luta. Bareman não levou em consideração as circunstâncias dessa paralisação ao considerar uma revanche.

“Discordo”, disse Bareman quando questionado se achava que o evento principal do UFC 281 foi interrompido mais cedo. “Você conhece meu histórico, então eu poderia ter um sentimento inato de errar por excesso de cautela, mas acredito que as chances de Israel sair disso sem ser mais ferido eram mínimas. Ele provavelmente iria se machucar ainda mais.

“E para esse fim, estou feliz que ele parou, porque ele evitou que Israel fosse ainda mais danificado e estamos na posição agora em que podemos ser saudáveis ​​e ter uma segunda tentativa, tentando vencer aquele monstro. Estou feliz com a paralisação.”

Se não for em abril, Bareman gostaria de ter visto a próxima luta de Pereira x Adesanya adiada um ou dois meses, mas ele está satisfeito com a forma como os preparativos foram, mesmo com a luta acontecendo mais cedo do que ele esperava.

“Eu teria ficado feliz com maio, junho, mas mais ou menos, estou bem com o cronograma que temos”, disse Bareman. “Izzy está treinando há algum tempo, então estamos em nosso estado de espírito e estado de sempre. Estamos calculando os dias conforme eles passam e monitorando o progresso e estamos em um ponto OK. Estamos sempre em um lugar OK até aqui. Estamos sempre em um ponto onde eu quero que mais aconteça, então eu pressiono para que mais aconteça.”