De la Hoya defende Ryan Garcia: seu plano para tirá-lo da suspensão

Golden Boy, os promotores de Ryan Garciaemitiu um comunicado após o surgimento de testes positivos para substâncias proibidas em sua luta contra Devin Haney em 20 de abril.

No comunicado, Golden Boy confirma que acredita Garcíadeclaração de que ele não usou as substâncias.

Ryan Garcia posta vídeo reagindo às acusações de doping após luta com Devin HaneyTW@RyanGarcia

Golden Boy anunciou que trabalhará em estreita colaboração com Garcíapara investigar as razões por trás dos testes positivos. García afirma firmemente que não ingeriu nenhuma substância proibida e acredita que alguém está tentando pegá-lo por razões desconhecidas, possivelmente para manchar sua vitória por decisão majoritária de 12 rounds sobre o invicto anteriormente Haney.

Dependendo do resultado da investigação, há dois cenários possíveis: um em que as acusações são expurgadas se não for encontrada nenhuma causa, o que pode significar a conquista Haney apoia García. A outra possibilidade é suspensão e sanções, que podem incluir multas.

Danos à reputação

Independentemente de como a investigação progrida, GarcíaA reputação do boxe será afetada, já que alguns fãs de boxe provavelmente pensarão o pior.

Eles podem assumir García era culpado e perceber sua impressionante vitória sobre Haney como tendo sido alcançado com a ajuda de substâncias proibidas.

O verdadeiro problema é que mesmo que García puder provar que ele não usou conscientemente substâncias proibidas, alguns ainda o considerarão um trapaceiro.

Isto poderia afetar a sua reputação a longo prazo e talvez influenciar as suas decisões futuras. Embora García afirmou que não vai dar Haney uma revanche, ele pode se sentir pressionado a fazê-lo, a fim de provar legitimamente sua superioridade.

Porém, uma segunda luta pode não gerar a mesma emoção que a primeira, já que muitos fãs ficarão preocupados. Garcíaé uma evidência positiva.

Se García não se importa com o que os outros pensam, ele pode optar por lutar contra outros adversários, desde que não esteja suspenso.

Mas enfrentando Haney novamente seria uma decepção para ele. Em uma revanche, Haney provavelmente adotará uma estratégia defensiva semelhante à que empregou em suas vitórias anteriores, usando agarramento, movimento e ataques táticos para contra-atacar. GarcíaO ataque.