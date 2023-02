Os sacrifícios da esposa de Bruce Willis para ajudá-lo a combater a demência: trabalhando com um especialista para aprender como cuidar dele

Bruce Willis‘ esposa, Emma Hemingconfirmou através de seu Instagram o apoio que está recebendo para cuidar do marido nestes tempos difíceis.

O ator de 67 anos e estrela de Hollywood foi recentemente diagnosticado com demência frontotemporal, uma doença cujos sintomas incluem mudança de comportamento.

Bainha tem trabalhado com a especialista Teepa Snow para aprender como cuidar melhor de seu marido neste momento. Ela cantou elogios a Snow nas redes sociais.

“Sou grato por ter tido a oportunidade de trabalhar com @teepasnows_pac, que me ajudou a adicionar à minha caixa de ferramentas de tratamento de demência”, Bainha escreveu.

“Ela é uma líder amorosa, compassiva e habilidosa neste espaço que navega com pura empatia. Ela é um presente.”

Emma Heming Willis publica vídeo comovente no Instagram após o diagnóstico do marido Bruce

casas a venda

Desde Bruce Willis foi diagnosticado com afasia, sua esposa Emma falou sobre as lutas de saúde da estrela e revelou como ela lida com a “dor incapacitante”.

Devido à deterioração de sua saúde, a estrela decidiu vender todas as suas propriedades, exceto uma.

As casas que eles venderam incluíam lugares que possuíam em Turks e Caicos, Idaho e Beverly Hills para se estabelecerem perto da família na Califórnia, para que Bruce pudesse passar mais tempo com seus entes queridos.

De acordo com TopTenRealEstateDeals.com, Bruce vendeu a propriedade por 27 milhões de dólares em 2019 e agora está de volta ao mercado por 37,5 milhões após uma reformulação completa e atualização no ano seguinte.

Enquanto isso, sua propriedade de 22,6 acres em Westchester, Nova York, foi vendida por 7,66 milhões em 2020, 41% a menos do que o preço original pedido de 12,95 milhões.

A propriedade incluía quatro casas separadas, duas garagens, uma piscina e uma casa com piscina e um campo de ténis.

A modelo havia afirmado anteriormente que cuidar do ator e dos filhos que eles têm juntos está afetando sua saúde mental e geral.

“Coloquei as necessidades da minha família acima das minhas, o que descobri que não me torna nenhum tipo de herói”, admitiu Heming.

“Essa quantidade de cuidado com todos os outros membros da minha casa afetou minha saúde mental e a saúde geral, e não serviu a ninguém da minha família.

“Alguém me disse, não muito tempo atrás, que quando você se importa demais com alguém, acaba se importando pouco consigo mesmo. Isso me parou no meio do caminho e realmente ressoou em mim.”

Bruce Willis e Emma Heming estão casados ​​desde 2009 e têm duas filhas juntas: Mabel Ray (10) e Evelyn Penn (8).

Eles se casaram em uma cerimônia com a presença da ex do ator, Demi Mooree 10 anos depois renovaram seus votos em um evento sincero.