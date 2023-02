Pamela Anderson manda mensagem para Tommy Lee, diz que ele é seu ‘único amor verdadeiro’

Pamela Anderson estendeu a mão para Tommy Lee para consertar as coisas e deixá-lo saber como ela realmente se sente antes de seu documentário da Netflix ir ao ar … e disse a seu ex-marido que ele ainda é seu “único amor verdadeiro”.

Nas mensagens de texto, às quais Tommy não respondeu, somos informados … Pamela disse ao baterista do Mötley Crüe como sua família costumava ser fofa quando eles ainda estavam juntos criando seus filhos … e ela culpa os paparazzi por separando-os.

Ouvimos dois lados diferentes sobre o objetivo de Pamela ao enviar mensagens de texto para Tommy – uma fonte próxima a ela nos disse que ela não tem intenção de terminar o casamento dele e não está tentando voltar com ele. Essa fonte diz que Pam só queria expressar sua gratidão por sua história.

Por outro lado, uma fonte próxima a Tommy nos disse que enquanto Pam estava se retratando, pelo menos em público, como sendo respeitosa com o casamento de Tommy com Bretanha Furlan – na realidade, Tommy e Brittany acreditam que ela está tentando voltar com ele.