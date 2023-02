Patrick Mahomes nega, mas Chiefs são a nova dinastia da NFL

“Ainda não terminamos.” Essa foi a frase Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes usado quando perguntado se seu time é a nova dinastia da NFL depois de vencer seu segundo Super Bowl em quatro anos. A afirmação que tenta descartar a ideia do novo rei dominando a NFL pode não fazer mais do que confirmá-la.

Em uma época em que parece impossível vencer de forma sustentável por um longo período de tempo, os Chiefs mais uma vez nos mostraram que, com um técnico histórico como Andy Reid e um zagueiro lendário como o próprio Mahomes, dinastias ainda são possíveis.

Os fatos que fazem dos Chiefs uma dinastia

Não são apenas dois Super Bowls em quatro anos, são cinco Jogos do campeonato da AFC em tantos anos, todos eles como mandante, há um “Superdomingo” perdido no meio desses anos, são sete títulos consecutivos da AFC West. Uma dinastia em todos os sentidos da palavra.

E se esses dados não são suficientes para colocar os Chiefs nesse patamar, é preciso dizer que na era Patrick Mahomes eles nunca jogou um jogo de playoff fora de casaalgo que absolutamente nenhuma franquia que chegou a cinco playoffs consecutivos pode se orgulhar na história da NFL.

O futuro brilhante que aguarda os Chiefs

Os Chiefs levaram meio século para vencer o Super Bowl novamente depois de erguer seu primeiro Troféu Vince Lombardi na Edição IV, e desde que Mahomes foi titular, apenas seis franquias têm mais do que eles (New England Patriots, Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys, San Francisco 49ers, Green Bay Packers e New York Giants). O futuro sugere que em breve serão menos.

Resumindo, Patrick Mahomes está certo, o futuro parece que mais sucesso está no horizonte para os Chiefs, mas isso não significa que eles já não sejam a nova dinastia em história da NFL.