Piqué visita Shakira, ela o ignora e ele… foge com a bota aberta!

To último encontro entre Shakira e Gerard Piqué apresentou várias imagens únicas, mas uma das mais impressionantes é aquela em que ele é visto saindo de carro com o porta-malas aberto.

Seja porque estava com pressa para acabar com o momento constrangedor, por descuido ou pela situação particular, ele ligou o carro com a traseira aberta.

A situação era bastante singular. Depois disso, Piqué voltou para casa, embora sua atual companheira, Clara Chia, não está em casa no momento. Um dos acordos alcançados por ambos é que, quando estiverem com os filhos, os respetivos parceiros não estarão presentes em casa, pois o seu principal objetivo é tentar tornar todos estes momentos o mais fácil possível para eles.

#VDEO | Gerard Piqu sai da casa de Shakira a toda velocidade sem saber que estava com a porta do porta-malas aberta https://t.co/Fe4PqHAMgtpic.twitter.com/67D29PmDot ? CHANCE (@CHANCE_es) 8 de fevereiro de 2023

Shakira nem olhou para Piqué quando eles ‘se conheceram’

Que a relação entre os dois não é boa não é segredo. Ambos tiveram seus altos e baixos, mas têm que se ver com relativa frequência, principalmente quando o ex-jogador vai buscar os filhos.

Nesta ocasião, no entanto, chamou muita atenção, como pode ser visto em vídeo como foi a referida reunião.

O colombiano ignorou completamente piquepresença de, passando por ele sem virar a cabeça por um único momento. Nem olhou para ele nem lhe dirigiu uma palavra enquanto o ex-blaugrana arrumava as coisas na bagageira e preparava-se para partir com os filhos. Além do mais, as imagens mostram não apenas que ela não vira a cabeça, mas também que seu olhar está bastante alto.