Por que Steven Spielberg não se arrepende de ter recusado Harry Potter

HHarry Potter é uma das sagas mais reconhecidas da história do cinema, mas seus filmes poderiam ter sido muito diferentes do que conhecemos hoje, pois a Warner Bros ofereceu o cargo de diretor para Steven Spielberg para dirigir ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’.

Mas o premiado cineasta recusou a oferta e hoje admite que não se arrepende.

De acordo com o Collider, o motivo Spielberg recusou a oferta porque teve que viver longe de sua família por um longo período de tempo. O diretor já sabia o que era estar longe de seus entes queridos para outros projetos e descreveu como “uma experiência de partir o coração”.

Por que Steven Spielberg recusou dirigir ‘Harry Potter’

Foi tudo explicado por Spielbergque disse: “Há uma série de filmes que decidi não fazer.

“Decidi recusar o primeiro Harry Potter porque basicamente teria que passar o próximo ano e meio longe da minha família, com meus filhos crescendo.”

E apesar do sucesso da franquia, ele não se arrepende: “Sacrifiquei uma grande franquia e, olhando para trás, estou muito feliz por ter feito isso, por estar com minha família”.

Parece também que a saga não foi prejudicada pelo “não” do cineasta, como JK RowlingAs obras de s tiveram oito filmes de sucesso, estando entre as de maior bilheteria da história. E Spielberg continuou a lançar longas-metragens únicos e altamente aclamados. Por exemplo, seu último filme, ‘The Fabelmans’, foi indicado a sete Oscars, incluindo o de Melhor Filme.

Mas a franquia ‘Harry Potter’ continua saindo com prequels e quem sabe se no futuro Spielberg pode dirigir um projeto estrelado por magos, nunca se sabe. Além disso, ainda é o mesmo estúdio que o ofereceu a ele naquela época.