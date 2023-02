Super Bowl LVII tight end: Dallas Goedert pode usar alguns truques que aprendeu com Travis Kelce

Super Bowl LVII vai ver o Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs colidir em Estádio da Fazenda Estadual em GLpara si mesmo, Arizona sobre o direito de ser nomeado NFL campeões e levantar o Troféu Vince Lombardi.

As escalações de ambas as equipes estão repletas de craques, mas há uma posição em que o duelo será fundamental, com esses dois jogadores sendo uma peça importante do ataque e considerados entre os melhores em suas funções no campeonato.

Dallas Goedert e Travis Kelce vão se enfrentar

A posição tight end ganhou mais notoriedade nos últimos anos em torno do NFLprincipalmente graças aos jogadores serem mais usados ​​no jogo de passe e não apenas como bloqueadores para o jogo corrido ou para dar aos zagueiros mais tempo no bolso.

Um dos principais contribuintes para esta tendência é Travis Kelce dos Chiefsque certamente encerrará sua carreira como o melhor tight end em todas as principais categorias estatísticas, com seu rap com Patrick Mahomes sendo incrível, tornando-os talvez o maior zagueiro e receptor de passes da história NFL.

Kelce tem sido um defensor de longa data da posição tight end para receber mais crédito em toda a liga e fundado com 49ers George Kittle e então Seahawks Greg OIseno “Universidade Tight End”acampamento realizado ao lado da maioria dos atletas que disputam a posição na NFL.

Dallas Goedert pode querer agradecer a Travis Kelce

Dallas Goedert está na NFL há menos tempo do que Travis Kelce e definitivamente se beneficiou dos ensinamentos fora de campo de Kelce.

À frente de Super Bowl LVIIo tight end dos Eagles compartilhou sua experiência no “Universidade Tight End” acampamento na entressafra.

“Travis falará por 30 minutos e explicará suas cinco rotas favoritas e por que ele faz isso e quando o faz, coisas assim. E então George falará por 30 minutos sobre diferentes técnicas de bloqueio. Tivemos Darren Waller falando sobre a rota escolhida . No ano passado, Dallas Clark veio, assistimos a uma de suas participações no Super Bowl nos playoffs, apenas as jogadas que ele fez e as coisas que ele pensou quando estava jogando. É tão divertido ouvir e aprender as diferentes visões das pessoas sobre o jogo, diferentes pontos de treinamento que seus treinadores podem dizer a eles, em comparação com o que nossos treinadores nos dizem. Sempre nos divertimos depois também. Passando em Nashville, sempre há muita diversão para se ter,” Goedert compartilhou sobre sua experiência .

Ele então expressou qual foi sua coisa favorita na primeira vez que compareceu.

“Minha coisa favorita é o meu primeiro ano lá, ele disse: ‘Você precisa saber se um quarterback está fazendo um drop de três passos ou um drop de cinco passos, porque isso diz quantos passos você pode dar até conseguir abrir. Coisas assim. Apenas seu conhecimento do jogo. Ele sabe quando abrir, como abrir e por que abrir. Isso só mostra por que ele conseguiu fazer o que fez por tanto tempo “, disse Goedert sobre Kelce.