Valor líquido de LeBron James x Michael Jordan: dinheiro fala e mostra um vencedor claro

Lebron James tornou-se o Maior artilheiro de todos os tempos da NBA depois de quebrar Kareem Abdul-Jabbar recorde de longa data e muitos estão coroando-o agora como o “CABRA” ou o maior de todos os tempos.

Os elogios, recordes e nível de jogo do basquete sempre serão debatidos entre os fãs de ambos os jogadores, enquanto muitos outros apenas apreciam a oportunidade de ver a grandeza de ambos os jogadores sendo exibidos em quadra ao longo de suas carreiras.

Patrimônio líquido de LeBron James e Michael Jordan

Michael Jordan se tornou o primeiro jogador de basquete a se tornar um bilionário, mas Jordan conseguiu isso quase 10 anos após sua aposentadoria do NBAgraças principalmente ao seu investimento na Charlotte Hornets e sua parceria com a Nike para a marca Jordan.

Mas eueBron James também alcançou esse marco, mas o fez enquanto ainda era um jogador ativo no NBAa primeira vez que isso aconteceu e pode muito bem estar a caminho de rivalizar com Jordan ou até mesmo levar o título de jogador de basquete mais rico da história do esporte.

Lebron James tem um patrimônio líquido de $ 1 bilhão de dólares de acordo com a Forbes, que dizem que ele alcançou esse valor graças a ter ganho mais de $ 385 milhões de dólares no salário antes dos impostos de seu NBA jogando contratos com o Cavernas, Calor e Lakersalém de fazer norte de $ 900 milhões antes dos impostos em empreendimentos comerciais fora do tribunal, que incluem acordos de endosso como seu contrato vitalício com a Nike, além de participação em marcas e sua própria produtora.

Michael Jordan, por outro lado, tem um patrimônio líquido de $ 1,7 bilhão de dólares de acordo com a Forbes, mas ao contrário Lebron JamesJordan ganhou apenas $ 90 milhões de dólares com os salários da NBA durante sua carreira, mas conseguiu ganhar mais de $ 1,8 bilhão de dólares por meio de sua parceria com a Nike, Gatorade, DraftKings e Hanes.

Ainda por cima, Michael Jordan também detém a participação majoritária na Charlotte Hornetsque são avaliados em US$ 1,7 bilhão de dólares.