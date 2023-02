Vencedores e perdedores do prazo de negociação da NBA de 2023: quem conseguiu os melhores e os piores negócios?

Tele Prazo comercial da NBA finalmente acabou, terminou às 15h PST e já está sendo considerado o maior prazo de negociação de todos os tempos. Mas quanta precisão há nesta afirmação? Bem, a melhor maneira de saber isso é falando sobre os maiores vencedores e perdedores de todo o prazo de negociação. Mencionaremos equipes e jogadores individuais em ambas as categorias. Além disso, estamos adicionando uma categoria curinga porque alguns desses jogadores ou entidades ainda são um grande ponto de interrogação após o prazo.

Vencedores do NBA Trade Deadline

Os primeiros vencedores deste prazo de negociação devem ser ambos Kevin Durant e Kyrie Irving. Ambos saíram de um time onde não se sentiam mais confortáveis ​​e chegaram a outros dois vencedores: Phoenix Suns e Dallas Mavericks. Finalmente poderemos aproveitar esses dois All-Stars jogando confortavelmente em times onde eles são realmente valorizados. O outro grande vencedor deve ser o Lakersque se livrou de ambos Russel Westbrook e Patrick Beverley. Além disso, eles conseguiram D’Angelo Russell de volta e Mo Bamba como centro. Outras adições impressionantes foram Jarred Venderblit, Malik Beasley, Devon Reed e Rui Hachimura. Clippers também conquistou uma vitória com Mason Plumlee, Bones Hyland e Eric Gordon Chegadas.

Perdedores do NBA Trade Deadline

Os grandes perdedores são os Brooklyn Nets por perder Kyrie Irving e Kevin Durant, os fãs estão furiosos com o proprietário Joe Tsai e exigem que ele venda o time. Equipes como a Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers não fez uma única negociação antes deste prazo. Miami Heat e Washington Wizards fizeram pouquíssimas jogadas. Consideramos que essas equipes que fizeram poucas ou nenhuma jogada podem ser consideradas perdedoras. O Toronto Raptors também decidiu sentar em todos os jogadores que eles têm e não trocar nenhum. Eles adquiriram centro Jakob Poeltl do Spurs mas isso é toda a ação que eles tiveram.

Curingas do NBA Trade Deadline

Onde Kyrie Irving é um vencedor, o Dallas Mavericks tornaram-se um grande curinga porque ter o jogador All-Star na lista hoje em dia é sempre uma aposta. Esperançosamente, ele pode entender que isso é de Luka Doncic equipe e eles conseguem realizar grandes coisas juntos. O Utah Jazz também é um enorme curinga ao lado de Russell Westbrook, que eles adquiriram em uma troca de três vias do Lakers. Muitos acreditam’Brodie‘ já está no crepúsculo de sua carreira, mas temos que esperar para ver se isso é verdade. Afinal, Westbrook já é considerado um membro do Hall da Fama. Quem foram seus vencedores, perdedores e curingas desta Prazo comercial da NBA?