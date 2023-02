Vinicius vira craque na finalização: gol e assistência genial

A uma semana atrás, Vinícius Júnior era o assunto da cidade. Bastante. Demais. E não foi por uma questão esportiva, mas pelo que sofreu na visita ao Maiorca.

Agora é porque o Real Madrid O extremo é o jogador da final do Mundial de Clubes, aquele que colocou a sua equipa no caminho para o oitavo título do Mundial de Clubes. Treze minutos de jogo, Real MadridO jogador de 20 anos se viu na lateral do flanco na frente do gol do Al Hilal e optou desta vez por um chute rasteiro que Abdullah Ibrahim Al-Mayyouf não conseguiu evitar ir parar à baliza e fazer o 1-0.

Com esse objetivo Real Madrid começou, continuando o caminho que começou em 28 de maio em Saint-Denis com Vinicius‘ gol contra Liverpool. aquela cruz de Fede Valverde foi quem decidiu a final da Liga dos Campeões e selou Real Madridpassagem para Rabat.

vincius‘ problemas de pontuação há muito tempo são coisa do passado. É por isso que o brasileiro é hoje o artilheiro de seu time. Seu primeiro gol na final do Mundial de Clubes foi o 15º nesta temporada, depois somou o 16º, dois a mais que Karim Benzemaque também marcou, Real Madridartilheiro de todos os tempos desde Cristiano Ronaldoda partida no verão de 2018.

Faltando meia temporada e os jogos mais decisivos ainda por disputar, Vinicius está a poucos gols dos 22 gols que marcou na temporada passada, o maior de sua jovem carreira.

O impacto de seu jogo em Real Madrid está além do debate. Na semifinal ele abriu o placar ao resolver um cara a cara com o goleiro de forma diferente do placar de 1 a 0 da final, com um toque perfeito por cima para marcar para as redes. E foi ele quem foi derrubado pelo pênalti que deveria ter feito o 3 a 1, mas que Modric não levaram.