Auditoria fiscal: o que faz com que você seja auditado pelo IRS?

Temporada de impostosestá em pleno andamento, e com oIRS recebendo quase US$ 80 bilhões no financiamento do Congresso em agosto, muitas pessoas estão preocupadas com o aumento do escrutínio e o aumento auditorias.

Embora o novo financiamento vise melhorar o atendimento ao cliente e a tecnologia, os especialistas alertam que também pode levar a mais auditorias do IRS.

De acordo com um relatório recente da Câmara de compensação de acesso a registros transacionais da Universidade de Syracuseo IRS auditou 3.8 de cada 1.000 retornos, ou 0,38%durante o exercício 2022. Embora as auditorias sejam relativamente raras, existem certos movimentos que podem desencadear um exame.

O prazo prescricional de um IRS auditoria é geralmente três anoscom o relógio iniciando assim que você arquivar.

No entanto, não há limite de tempo quando a agência está perseguindo a fraude fiscal. O IRS normalmente usa um software para comparar cada retorno com outros com renda semelhante, atribuindo uma pontuação numérica a cada um, com números mais altos com maior probabilidade de acionar uma auditoria.

As bandeiras vermelhas mais comuns que avisam sobre uma auditoria do IRS

Aqui estão algumas das bandeiras vermelhas que podem aumentar a probabilidade de uma auditoria:

Créditos ou deduções excessivas em comparação com a receita

Por exemplo, seu retorno pode ser sinalizado se você ganhou $ 100.000 e reivindicou $ 70.000 em deduções de caridade.

Falta de renda

Seu retorno deve refletir o que foi relatado pelos empregadores e instituições financeiras. Espere para arquivar até ter toda a documentação em mãos e verifique se o que você digitou corresponde ao que está nos formulários.

Créditos reembolsáveis

O IRS analisa os créditos fiscais reembolsáveis ​​com mais cuidado, pois os arquivadores ainda podem receber o crédito fiscal com saldo zero devido.

Números redondos

Deduções com despesas arredondadas podem levantar suspeitas.