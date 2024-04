O drama do rebaixamento assombra o mexicano Cesar Montes: seu segundo consecutivo na LaLiga

César Montes infelizmente está vivendo seu segundo rebaixamento consecutivo do LaLiga Santander como Almería sucumbiu à queda em uma temporada embaraçosa que viu o clube vencer apenas um jogo em 33 tentativas, somando apenas 14 pontos.

Na verdade, se você dobrasse o total de pontos, eles ainda estariam três pontos atrás Vigo celta em 17º, mas a queda não é algo que o meio-campista mexicano não conheça, já que a experimentou há um ano com Espanhol.

Naquela época foi rebaixado inesperadamente e depois de um verão muito agitado e com muitas dúvidas, partiu para Almería para se tornar a contratação mais cara da história do clube, onde teve algum déjà vu.

A derrota por 3-1 condenou-os definitivamente ao rebaixamento para a segunda divisão matematicamente em um dia tremendamente difícil para todos. Montes foi titular, mas deixou o campo aos 80 minutos, quando o jogo estava realisticamente encerrado.

O Montes tem crescido cada vez mais ao longo da temporada, sendo um dos seus destaques depois de muitos problemas devido a diversas circunstâncias, tanto por lesões como por viagens com a seleção nacional, no início da campanha.

Aos poucos ele se tornou um jogador indispensável, mas as coisas não correram como esperado. Assinou um longo contrato com Almeríaagora ele terá que esperar para ver o que acontece com seu futuro, mas também é possível que permaneça lá para tentar voltar ao LaLiga.

É claro que o azar afetou o zagueiro central mexicano, já que ele foi rebaixado duas vezes consecutivas com ambos Espanyol e Almería. Agora só lhe resta olhar para frente, terminar bem a temporada e tentar reverter a situação do seu clube no próximo ano, desde que permaneça no Almería.

Mason Greenwood marca dois gols na vitória

Manchester Unitedestá emprestado a prazo Mason Greenwood marcou duas vezes para condenar AlmeríaA queda para a segunda divisão do futebol espanhol.

Seu primeiro gol foi uma finalização à queima-roupa aos 27 minutos, rasteiro com o pé esquerdo, antes de criar um gol semelhante, mas com o outro pé, aos 48 minutos para dar Getafe uma liderança dominante na competição.