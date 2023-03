Caitlin Clark, o fenômeno de Iowa que superou Shaquille O’Neal, Dwyane Wade e Ja Morant

Caitlin Clark fez um jogo insano e fez história ao levar seu time, o Iowa Hawkeyes, ao Quarta Final do March Madness. O armador fez o primeiro triplo duplo da história do basquete universitário nas finais, masculina ou feminina, com mais de 40 pontos.

Clark teve o recorde do jogo com 41 pontos, 10 rebotes, 12 assistências e 3 roubos de bola. Essa não foi a única marca de todos os tempos que ela alcançou, ela também se tornou a primeira jogadora da Divisão I com 900 pontos e 300 assistências em uma única temporada.

“Caitlin é espetacular. Não sei como descrever o que ela faz na quadra de basquete. Um triplo-duplo de 40 pontos contra Louisville para ir para a Final Four? Você está brincando comigo? Quero dizer, é alucinante”, disse a treinadora de Iowa, Lisa Bluder, em entrevista coletiva.

Os números de Caitlin Calrk se comparam aos de Shaquille O’Neal, Dwyane Wade e Ja Morant.

Caitlin Clark entrou nas estatísticas históricas da NCAA com o excelente desempenho na vitória de Iowa por 97-83 sobre Louisville. Seu triplo duplo é comparado às maiores estrelas da NBA.

Em 1992 Shaquille O’Neal fez 26 pontos, 13 rebotes e 11 bloqueios; em 2003 Dwyane Wade marcou 29 pontos, 11 rebotes e 11 assistências; Em 2011 Draymond Verde teve 23 pontos, 11 rebotes e 10 assistências, em 2012 fez 24 pontos, 12 rebotes e 10 assistências; em 2019 Eu moro teve 17 pontos, 11 rebotes e 16 assistências. Apenas Wade fez isso no Elite Oito assim como Clark. A diferença é que o integrante de Iowa somou 41 pontos.

Caitlin Clark é um fenômeno na NCAA

Iowa Hawkeyes jogos foram seguidos por milhares de pessoas graças a Caitlin Clark. A Universidade quebrou os recordes de público do basquete feminino da Big Ten Conference, com uma média de 10.737 torcedores.

O pedido de Loucura de março ingressos superou as expectativas, espera-se que todos os recordes de público sejam quebrados.