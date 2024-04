Mike Perry reconhece que agora é o lado A em todas as suas lutas, mas ainda quer os maiores nomes possíveis

Mike Perry não chegou aqui por acidente.

O veterano de 32 anos ganhou os holofotes que lhe foram atribuídos ao entregar diversas finalizações e lutas impressionantes quando competiu no UFC. Mas seu verdadeiro poder de estrela surgiu depois de passar para o boxe sem luvas, onde se tornou o rosto do BKFC e, sem dúvida, a maior atração da promoção.

Perry derrotou dois ex-campeões do UFC – Luke Rockhold e Eddie Alvarez – em suas duas lutas mais recentes, e enfrenta outra lenda no sábado, quando enfrentar o ex-campeão do BKFC Thiago Alves na luta principal do BKFC KnuckleMania 4 em Los Angeles. Através de muito trabalho e muito sangue derramado, Perry reconhece que ele se tornou o lado A sempre que luta hoje em dia, mas isso não significa que ele está procurando se livrar de sua celebridade sempre que compete.

“Estou pensando em quem diabos vou lutar a seguir”, disse Perry ao MMA Fighting. “Estamos falando do currículo que eu tenho, e sim, você vai assistir a luta do Mike Perry porque é o Mike Perry, mas o Mike Perry luta com grandes nomes.

“Como [Floyd] Mayweather lutou contra os nomes. Ele lutou contra os outros nomes e venceu uns 26 campeões mundiais. Quanto maior o nome, maior o filme.”

Como Perry atrai tanta gente agora, pode parecer que a sua oposição não importa tanto, pelo menos no que diz respeito ao valor do nome. Mas ele discorda.

Ele aceitará com prazer um bom salário se o BKFC quiser jogá-lo no ringue com alguém que o público não reconhece imediatamente, mas ele aprecia as lutas mais difíceis contra veteranos consagrados como Alves, Rockhold ou Alvarez.

Para acrescentar a isso, Perry sabe que sempre haverá algum prospecto promissor procurando fazer seu nome com ele e há um perigo inerente nessas lutas.

“Tenho lutado lutas incríveis, nomes incríveis e sou grato de verdade, pelas grandes oportunidades”, disse Perry. “Não quer dizer que meu dinheiro ainda não esteja lá no papel e se eles me deram um motorista de táxi – as pessoas pensaram que Andy Ruiz já foi motorista de táxi. Eles não sabiam que ele iria ao ringue e venceria Anthony Joshua e depois teria uma luta de 12 rounds com ele novamente. Você tem que ficar alerta, não importa o que aconteça.

“Se eu tivesse que lutar contra um desses outros idiotas que ninguém conhece, que pensam que têm muita merda para falar no peito, como se estivessem usando – se você chegar lá, você chegará lá, e quando você chegar lá, posso mostrar ao mundo o que diabos eu faço para um motorista de táxi também, se eles me pagarem por isso.”

Idealmente, Perry prefere que o BKFC continue a procurar os adversários de maior destaque possíveis, e ele continuará a derrubá-los com prazer.

— Mas estou recebendo nomes — disse Perry. “Deus está colocando essas lutas duras na minha frente com caras que lutam há anos e ainda vamos. Temos mais 10 ou 15 anos para continuar.”

É claro que, ao contrário de seus dois oponentes anteriores, que alegremente trocaram conversa fiada com ele para ajudar a promover a luta, Perry não está recebendo o mesmo tipo de reação de Alves.

O ex-desafiante ao título meio-médio do UFC pode ser um competidor feroz quando está lutando, mas geralmente fala mansa e é muito respeitoso fora do ringue.

Isso não incomoda nem um pouco Perry, porque ele sabe se Alves disser algo inflamatório ou não, o brasileiro vai levar a guerra até ele no sábado à noite.

“Está tudo bem”, disse Perry. “Thiago, ele traz uma coisa legal para a mesa. Com base no sucesso que tive com os nós dos dedos nus, os novos rostos que assistiram e perceberam a emoção que estão sentindo. Para alguém como eu, não é uma incompatibilidade e é isso que vai tornar tudo ótimo para mim. Eu tenho que ser algo mais do que fui.

“O Thiago, quem ele é como pessoa e como lutador e atleta profissional, está me deixando mais focado. Porque eu também estive no jogo. Eu tenho muita pele no jogo. Eu já vi essas coisas quando entrarmos no ringue, nenhuma dessas outras merdas vai importar além do treinamento que fizemos, nossas habilidades e nossas habilidades.

“Gosto de tentar entreter, mesmo que às vezes pareça um pouco bobo. Tudo bem para mim. Gosto de estar solto e relaxado, mas procuro falar a verdade com o que digo.”