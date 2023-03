Carlos da Educação deve voltar ao cenário político dentro do projeto de reeleição de Ronaldo Lopes

O ex-secretário de Educação do primeiro mandato do ex-prefeito Marcius Beltrão, José Carlos que passou a ser conhecido politicamente por ‘Carlos da Educação’, justamente pela passagem na pasta administrativa, deve voltar a figurar no cenário político de 2024, desta vez dentro do projeto político de reeleição do prefeito Ronaldo Lopes.

Em 2012, a criatura enfrentou o criador sendo a disputa entre Marcius Beltrão, Israel Saldanha e Carlos que na época teve o ‘da Educação’ retirado nas urnas por recomendação da Justiça Eleitoral. Nas eleições municipais seguintes, nos anos de 2016 e 2020, Carlos da Educação foi candidato a vice-prefeito, em ambos os pleitos, da candidata a prefeita, Ivana Toledo. Em 2016, Marcius venceu Ivana com uma diferença de 517 votos.

Já em 2020, o atual prefeito venceu a mesma chapa de 2016, somando uma diferença de 3663 votos. Nos bastidores da conjuntura política municipal, fala-se da possível aliança de Carlos com Ronaldo, fortalecendo o projeto de reeleição do prefeito que tem alcançado índices que superam os 80% de aprovação do seu governo. Por enquanto apenas especulações, no entanto, cada eleição é uma história e as vitórias ao término das campanhas são frutos das operações matemáticas de adição e multiplicação.