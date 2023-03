Chris Weidman luta contra as lágrimas depois de luta agarrada na primeira ação desde a terrível perna quebrada

Chris Weidman está oficialmente de volta.

O ex-campeão dos médios do UFC participou de sua primeira competição desde que sofreu uma terrível fratura na perna em sua luta anterior no UFC 261 em abril de 2021. Weidman acabou perdendo na decisão para Owen Livesey em uma atração especial no Polaris 23, mas ele disse que acabou de conseguir voltar aos tatames era muito mais importante que o resultado.

“Estes últimos dois anos foram os anos mais difíceis da minha vida”, disse Weidman após a partida. “Não quero chorar, não vou chorar, mas não sei se você sabe disso, mas quebrei minha perna ao meio em abril de 2021 e não tinha certeza se algum dia iria chorar. poder competir de novo em qualquer coisa, então poder vir aqui e dar um show para vocês, ganhando ou perdendo, é realmente um sonho.

“Quero agradecer a todos os meus apoiadores, qualquer pessoa que me apoiou, orou por mim, durante todo esse tempo de folga, porque realmente senti esse apoio. E todos vocês que me odeiam e pensam que eu deveria me aposentar, obrigado pela motivação. Porque vou provar que vocês estão errados quando eu chegar a uma luta no UFC.”

No que diz respeito à luta, Weidman estava travado em uma batalha de quedas, enquanto ele e Livesey constantemente disputavam uma posição em pé. Livesey conseguiu várias viagens e arremessos de judô para derrubar Weidman na tela, o que realmente fez a diferença no placar.

Posteriormente, Weidman disse que provavelmente subestimou Livesey, especialmente no que diz respeito ao poder, já que o ex-medalhista de ouro no judô nos jogos da Commonwealth deu a ele tudo o que ele podia aguentar.

“Ele tem bons arremessos, com certeza”, disse Weidman. : Eu o subestimei com certeza. Eu amo a parte superior do corpo e seu nível de confiança estava nas alturas. Eu realmente não esperava isso. Ele é um cara sólido, muito forte. Extremamente forte.

“Meu objetivo era cansá-lo nos primeiros cinco minutos, tentar caçá-lo, ficar por cima e buscar o [submission] mas infelizmente isso não aconteceu.”

Embora o resultado não tenha saído do seu jeito, Weidman ficou muito feliz com sua exibição depois de passar quase dois anos na prateleira recuperando e reabilitando a perna quebrada.

Ao que tudo indica, Weidman parecia forte e capaz em seus pés, especialmente considerando a enorme quantidade de força necessária para enfrentar uma potência como Livesey durante a partida.

“Embora eu não tenha levantado a mão, foi uma ótima experiência”, disse Weidman. “Obviamente, meu principal objetivo é voltar ao UFC e recuperar essa correia e essa foi uma ótima maneira de tirar a ferrugem do ringue antes de fazer isso.

“Posso dizer que lutar pode ser um pouco mais estressante, mas não é muito mais estressante só porque você quer fazer o seu melhor aqui. Então, o nervosismo, a semana da luta, é muito parecido com isso, então foi uma ótima maneira de entrar na luta, colocar isso no meu currículo e enfrentar um cara como ele. Não há ninguém no UFC que será mais forte do que Owen Livesey.”

Com a luta de grappling concluída, Weidman seguirá em direção ao seu objetivo maior com um retorno ao UFC, embora sua próxima luta ainda não tenha sido agendada.