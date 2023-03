Copa do Mundo 2022: Emiliano Martinez: Queria ganhar a Copa do Mundo primeiro pelo meu país e depois por Messi

Emiliano Martinez relembrou a vitória argentina na última Copa do Mundo, no Catar, em entrevista ao AFA Estudio, o canal de mídia oficial da seleção argentina.

O guarda-redes do Aston Villa relembrou alguns dos melhores momentos do torneio.

A final da Copa do Mundo de 2022 ficará marcada como uma das maiores partidas de futebol já disputadas em nível profissional.

Foi um clássico e Martinez acredita que uma disputa de pênaltis foi uma conclusão dramática apropriada.

“Foi a confiança que construímos. Ganhar nos pênaltis dá muita confiança, não me diga por que, só dá um bônus”, Martinez explicou ao AFA Estúdio.

“Depois de passar nos pênaltis contra a Holanda, passamos por cima da Croácia. E contra a França foi “é isso, estamos jogando uma final de Copa do Mundo.

“Vou jogar como se estivesse jogando em casa. Não ligo para as pessoas, para a repercussão. Estou jogando uma final de Copa do Mundo. Gostei e meus companheiros também.

“Eu estava chorando no vestiário, chorei antes de entrar em campo, disse aos caras que estava orgulhoso e que, aconteça o que acontecer, eu deixaria minha vida naquele jogo.

“Pode dar errado ou pode dar certo, mas eu deixaria tudo para eles, e todos tiveram o mesmo pensamento e lutaram por todos os companheiros de equipe.”

Martinez foi anunciado como um especialista em defesa de pênaltis nos últimos três anos, e ele explicou como Lionel Messi foi um dos primeiros a apreciar suas contribuições após a vitória nos pênaltis sobre a Holanda.

“Caí e disse ‘nossa, finalmente conseguimos’. Nunca tinha sofrido tanto em um jogo, a primeira coisa que pensei foi que estávamos nas semifinais e jogamos contra a Croácia, que era difícil, mas um adversário poderíamos passar”, Martinez disse.

“Foram 20 segundos de calma e a primeira coisa que ouvi foi ‘filho da puta, você fez isso de novo. Você nos ajuda a voltar’.

“Olhei para a cara dele e era o Leo. Disse-lhe ‘Pare de foder’, dei-lhe um abraço e entre lágrimas e emoção saímos juntos do relvado.”

Coronel Muani teve a chance de vencer a final da Copa do Mundo com um dos chutes finais do jogo, mas Martinez fez uma parada memorável, que entrará para a história do futebol.

“Às vezes eu vejo de volta e foi um movimento tão rápido que eu disse ‘não pode ser que ele seja tão aberto’. Mas foi tão rápido que não tive tempo de aproveitar”, Martinez contínuo.

“Ele olha para mim e se eu sair rapidamente como Ederson fez com Di Maria, ele cutuca para mim. Saí na diagonal mostrando mais do near stick e quando chegou o momento do impacto, abri, minha mão e meu pé foram ao mesmo tempo.

“Caí e deixei meu adutor aberto, foi aí que o pilates me ajudou. Eu disse “espero que vá para lá”, nem viro a cara, deixo bater em qualquer lugar.

“Talvez tenha defendido melhores chutes, mas naquele momento e com essa seleção e a calma que tive para defender e não me desesperar… Foi a defesa que mais trabalhei na minha vida.”

Lionel Messi foi um líder

Não é nenhum segredo que Messi assumiu um papel de liderança com a seleção argentina no Catar, talvez até mesmo remontando ao sucesso na Copa América.

Ele foi a força motriz por trás desses sucessos e Martinez sentiu que ganhar o troféu foi um reembolso parcial por isso.

“Tínhamos dito na Copa América que ele tinha que vencer. Eu estava fazendo isso primeiro pelo meu país e depois por ele”, acrescentou.

“Para mim, ser campeão mundial não foi uma conquista individual. Eu queria o coletivo, para o meu país, mas depois fazer pelo Leo foi o arremate, porque ele é o cara que mais merece.

“Pela sua humildade, pelo que ele gera para o país, tê-lo à nossa frente é um bônus.

“Com Julian, com Enzo, com Mac Allister, todos os novos jogadores que chegaram se adaptaram e sabiam o que tinham que fazer para que ele pudesse ser livre e fazer a diferença.

“Eu escrevo uma mensagem para ele ou falo com ele e ele faz tudo, ele faz de tudo por nós e nós fazemos de tudo por ele.”

Com o IFAB implementando uma mudança nas regras de cobrança de pênaltis, com várias delas focadas no comportamento do goleiro, Martinez tem sido visto como o catalisador para a mudança.

No entanto, embora muitos o considerem um especialista em pênaltis, o ex-jogador do Arsenal acredita que ele apenas tira vantagem da pressão dos cobradores de pênaltis.

“No treino, posso cobrar 72 pênaltis e posso marcar 72 deles. É uma pressão diferente. Imagine com 80.000 pessoas em uma final de Copa do Mundo. As pessoas começam a assobiar, o gol fica menor… e eu uso isso a meu favor “, concluiu.