Em Brasília, vice-prefeito Márcio Tenório capitaneia obras e recursos para Igreja Nova

O vice-prefeito Márcio Tenório passou a semana em Brasília, onde visitou diversos gabinetes para discutir obras importantes para o desenvolvimento de Igreja Nova, como capitaneou junto a bancada alagoana, investimentos fundamentais para manutenção e ampliação de serviços essenciais prestados pela municipalidade à população igreja-novense.

Indo ao gabinete do Senador Fernando Farias, o vice-prefeito de Igreja Nova, entregou alguns projetos para viabilizar obras estruturantes que contemplam a zona urbana e rural do município. Marcio Tenório também visitou o Ministro dos Transportes, Renan Filho, onde falou sobre a rota ‘Caminho do Imperador’, que possui um trecho importante dentro da área territorial de Igreja Nova.

Ainda em Brasília, Marcio encontrou o governador de Alagoas, Paulo Dantas, que ratificou o compromisso com a prefeita Vera Dantas e o povo de Igreja Nova, salientando a importância do município que é o maior produtor de arroz de Alagoas, destacando ainda a importância do vice-prefeito Marcio Tenório na Capital Federal durante a semana, voltando com boas notícias na mala, visando a melhoria da qualidade de vida do povo igreja-novense.