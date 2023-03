Ivana Knoll divulga foto sensual tendo como pano de fundo a Torre Eiffel apesar de ter sido vítima de assalto

Ivana Knoll está tentando aproveitar ao máximo sua estadia em Paris. A influencer croata tem viajado até a cidade do amor para seduzir ainda mais seus seguidores.

Na verdade, ela postou várias fotos e a última é uma daquelas imagens de deixar qualquer um com inveja. A torre Eiffel está ao fundo, embora o foco da imagem seja ela.

“Não deixa de ser mágico só porque você sabe como funciona”, afirmou Knoll no Instagram.

Knoll não teve a melhor introdução a Paris. A croata, que ganhou fama como influenciadora na última Copa do Mundo no Catar 2022, foi assaltada em seu primeiro dia na França.

No entanto, a croata tentou ‘esquecer’ aquele assalto vestindo a roupa mais sexy que tinha para tentar fazer barulho nas redes sociais.

No início desta semana, a croata confessou aos seus seguidores que estava “bem” após alegar que uma mala foi roubada.

“Olá de Paris. Acabei de ser roubado como sempre em Paris. Quando cheguei da última vez, levaram minha bolsa e carteira e agora levaram minha mala, levaram todos os meus vestidos. Não sei o que vou fazer vestir esta noite”, declarou ela.

Ela compartilhou isso com todos os seus 3,5 milhões de seguidores no Instagram. No entanto, não deixou que isso a impedisse de ir a uma festa em Paris e fê-lo com um vestido que provocou muitas reações no Instagram.