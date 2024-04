Caitlin Clark já tem um companheiro favorito para ajudar no Indiana Fever

Caitlin Clark coroou sua carreira universitária ao reivindicar o recorde de todos os tempos de pontos marcados no NCAA – mas parece que seu papel mudará um pouco enquanto ela se prepara para começar WNBA carreira com o Febre Indiana.

Clarkuma prodigiosa produtora de pontos que obteve média superior a 31 pontos por jogo em sua última temporada no Iowa, já conferiu o nome do companheiro de equipe por quem ela está mais animada para fazer jogadas. Será uma chance para a escolha geral causar um impacto instantâneo à medida que ganha experiência e força para pontuar em confrontos difíceis contra profissionais de longa data.

O arremesso sem esforço de Caitlin Clark no meio da quadra deixa os companheiros do Indiana Fever furiosos

Clark está priorizando a criação de jogos

Voltando à conferência de imprensa introdutória de Clark em 17 de abril, o ex- Olhos de falcão estrela destacou deliberadamente sua habilidade de passe e agora está exibindo isso no Febre‘s campo de treinamento – onde ela está chamando a atenção apenas duas semanas antes do início da temporada de 2024 da WNBA.

“Adoro preparar meus companheiros para o sucesso”, disse Clark em 17 de abril. “Agora posso jogar com os melhores dos melhores do mundo, então por que não gostaria de passar a bola para eles? Especialmente com Aliyah ( Boston), eu fico tipo: layup, layup, layup, layup.”

Clark está se referindo à sua nova parceria com o Fever Center Aliá Bostona melhor escolha geral no Rascunho de 2023 e o Rookie of the Year da WNBA na temporada passada. Boston na última temporada teve média de 14,5 pontos e 8,4 rebotes por jogo sem Clark como armador. Falando aos repórteres na segunda-feira, Boston deixou claro o quanto está ansiosa para trabalhar com seu novo companheiro de chapa.

“Vocês podem ver isso quando assistem ao treino, a habilidade de Caitlin de passar a bola, sua habilidade de colocá-la na trave no ângulo certo”, disse Boston. “Sabemos que se fugirmos, Caitlin vai nos encontrare temos que fazer a jogada certa.”

A abertura da pré-temporada do The Fever será na sexta-feira contra o Asas de Dallase Indiana abre a temporada regular contra o Sol de Connecticut em 14 de maio.